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علوم الدار

"تريندز" يدشن مكتبه السابع عالمياً في إسطنبول

"تريندز" يدشن مكتبه السابع عالمياً في إسطنبول
28 يونيو 2024 10:33

دشن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مكتبه السابع على مستوى العالم، في مدينة اسطنبول التركية، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التواصل المعرفي مع مراكز الفكر إقليمياً ودولياً، وترجمةً لاستراتيجيته البحثية الشاملة، الهادفة إلى إنتاج محتوى معرفي في مجال الدراسات الاستشرافية.

جاء ذلك في احتفالية تمت في اسطنبول وأبوظبي بحضور جمع من المسؤولين والباحثين والأكاديميين.

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ويأتي مكتب "تريندز - اسطنبول" ضمن سلسلة من المكاتب الفرعية الداعمة للمقر الرئيسي للمركز في أبوظبي، حيث تم افتتاح مكاتب في دبي، والقاهرة ، والرباط، وكيب تاون، ومونتريال، وبكين، ضمن خطة تستهدف تدشين عشرة مكاتب في عواصم العالم، لتدعم أهداف المركز، باعتباره جسراً معرفياً عالمياً.

المصدر: وام
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تركيا
إسطنبول
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