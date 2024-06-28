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تمديد فترة الترشح لجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي

تمديد فترة الترشح لجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي
28 يونيو 2024 13:02

أعلن مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي تمديد فترة الترشح لجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي، حتى 12 يوليو المقبل، لإتاحة فرصة أكبر للمشاركين من الجهات الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية لتقديم مشاركاتهم ما ينسجم مع أهداف الجائزة في تشكيل معالم المستقبل الرقمي وتعزيز تنافسية الدولة.

وتم تمديد استقبال طلبات الترشح للجائزة تماشيا مع الحراك الوطني في التفاعل مع أهدافها وإتاحة فرصة أكبر للجهات الراغبة بالمشاركة، في تقديم حلول تسهم في تعزيز تبني أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي وخلق معيار وطني لهذه الاستخدامات على مستوى الدولة.

وتعزز الجائزة تحفيز الجهات الحكومية في الدولة لتشكيل المستقبل الرقمي من خلال توظيف حلول الذكاء الاصطناعي وتمكين الأفراد والمجتمعات وتشجيعهم على الاستفادة منها، كما تعمل على تعزيز التعاون بين الجهات وخلق حالة من التنافسية الإيجابية تسهم في تقدم دولة الإمارات في المجالات الرقمية.

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وتشمل الجائزة فئات تميز الخدمات واتخاذ القرار والكفاءة التشغيلية والذكاء الاصطناعي الإماراتي، ويتم تقييم طلبات الترشيحات بناء على مستوى الابتكار ومعايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومعايير نضج الذكاء الاصطناعي وقابلية التوسع والتطوير ومستوى التأثير.

ويتم استقبال طلبات الترشيح حتى 12 يوليو 2024 عبر التسجيل في فئة أو أكثر من خلال الرابط الإلكتروني: https://ai.gov.ae/ar/aiaward /

المصدر: وام
مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الجهات الاتحادية
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