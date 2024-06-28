فرصة تكون سحب ركامية وسقوط أمطار غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا، صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الساحلية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار، تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:39 والثاني عند الساعة 06:40، والجزر الأول عند الساعة 12:33 والثاني عند الساعة 01:19.

ولفت المركز إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج أيضا. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:08 والثاني عند الساعة 04:47، والجزر الأول عند الساعة 08:38 والثاني عند الساعة 22:25.