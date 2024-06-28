«بيت الخير» تنظم دورة «مكافحة غسل الأموال»

دبي (الاتحاد)

نظّمت «بيت الخير» دورة تدريبية بعنوان «الالتزام ومكافحة غسل الأموال» بالتعاون مع معهد المنهل للثقافة والكمبيوتر، حيث شارك فيها 15 موظفاً من المسؤولين والعاملين في الأقسام المالية والتمويلية في الجمعية، بهدف تعزيز ثقافتهم ومعرفتهم بمنهجية وإجراءات مكافحة غسل الأموال.

وتناولت الورشة عدّة محاور، أبرزها الهيكلية اللازمة لضمان نظام فعّال لمكافحة غسل الأموال، والتدابير التي يتعين على المؤسسات اتخاذها لمنع غسل الأموال، والمنهج القائم على المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال، وآليات الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها والالتزام، بالإضافة إلى التعريف بالسلطات المختصة وصلاحياتها ومواردها.

وتطرّقت الدورة إلى أهمية التدريب في تنمية الوعي ونشر المعرفة وتعزيز الخبرات وإكساب المهارات، واعتبار التوعية الخطوة الأولى في تحصين المجتمع ضد جرائم غسل الأموال ونقطة الانطلاق لمواجهتها، عن فهم وإدراك للأساليب والوسائل التي تتبعها الجماعات الإجرامية المنظمة في ارتكاب هذه الجرائم، وما تسببه من مخاطر، وبالتالي سهولة مواجهتها والتصدي لها.

وفي ختام الدورة التي استمرّت على مدار يومين، قام سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام، بتكريم د. سامح النصيري، تقديراً لجهوده في تقديم الدورة.