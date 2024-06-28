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367 مبادرة إنسانية لمركز بطاقة «إسعاد» بشرطة دبي

367 مبادرة إنسانية لمركز بطاقة «إسعاد» بشرطة دبي
29 يونيو 2024 01:07

دبي (وام)

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أعلنت منى العامري، مدير مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي، أن عدد المستفيدين من مزايا وخصومات بطاقة إسعاد وصل اليوم إلى 482 ألف مستفيد يمثلون 526 جهة حكومية، شبه حكومية، وخاصة.
وأكدت العامري أن مركز بطاقة إسعاد، بتوجيهات ودعم من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ملتزم باستقطاب أفضل العروض والمزايا والخصومات من خلال اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع العديد من الشركات والمؤسسات التجارية، التعليمية، الترفيهية، السياحية، الصحية، الفنادق، المطاعم، وغيرها من القطاعات المشمولة بالبطاقة.
وقد تمكن المركز من تقديم 10757 عرضاً لحاملي بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى في مختلف القطاعات العشرة المشمولة بها. 
وأشارت منى العامري إلى أن جهود مركز بطاقة إسعاد تجاوزت العروض والمزايا إلى تنفيذ مبادرات إنسانية ومجتمعية متنوعة لمختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك أصحاب الهمم وكبار المواطنين.
وأوضحت أن المركز قدم 367 مبادرة إنسانية منذ عام 2018 حتى الآن، بالتعاون مع الشركاء، تحت ثلاث مبادرات رئيسة هي: «سندكم»، «بالعلم نرتقي»، و«صحة وعافية».
وقد استفاد منها 309.491 شخصاً، محققاً وفراً مالياً بقيمة 60.188.994 درهماً، متمثلاً في منح دراسية ونفقات علاجية ومستلزمات طبية وغيرها من الخدمات. 
ومن جانبه، أشاد العقيد مسعود الحماد، نائب مدير مركز بطاقة إسعاد، بجهود جميع الشركاء الذين يساهمون في تقديم مزايا وعروض وخصومات، تدعم أهداف المركز في إسعاد الموظفين وأسرهم من خلال خدمات متميزة تعزز مؤشر السعادة وولاءهم للعمل وتزيد من إنتاجيتهم.
ووجه شكره لفريق العمل نظير جهودهم في تحسين مستوى الخدمات والعروض المقدمة. وأوضح الحماد أن عدد العروض المتوفرة حالياً يبلغ 10.757 عرضاً، تتوزع على مختلف القطاعات.

دبي
إسعاد شرطة دبي
شرطة دبي
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بطاقة إسعاد
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