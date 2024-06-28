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شرطة دبي تنظم فعاليات مجتمعية للعمال

جانب من الفعاليات (من المصدر)
29 يونيو 2024 01:07

دبي (الاتحاد)

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي فعاليات رياضية مجتمعية للعمال، لعدد 500 عامل من الجنسين في الصالة الرياضية بشركة «دلسكو»، بحضور الرائد عقيل الزقري من مركز بر دبي، وفاطمة بوحجير رئيس مجلس الروح الإيجابية، وعدد من الضباط وأعضاء المجلس.
وتضمنت الفعاليات، التي نظمها كل من قسم التنوع الثقافي بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع ومركز شرطة بر دبي ومجلس الروح الإيجابية، عدداً من الأنشطة والبطولات الرياضية في اليوغا ومحاضرات توعوية حول حقوق العمال، وإجراءات السلامة المرورية، وخدمات الاتصال للحالات الطارئة 999 وللحالات غير الطارئة 901، إلى جانب عروض الدوريات الأمنية الفارهة والفرقة الموسيقية.
ومن جهتها أكدت فاطمة بوحجير حرص المجلس على التعاون مع كل الجهات التي تدعم جهود نشر الرياضة وتعمل على تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة تعزيزاً لنمط الحياة الصحية وخاصة رياضة اليوغا التي تسهم في تحقيق سعادة أفراد المجتمع لأنها تساعد على منح الطاقة الإيجابية وترفع اللياقة البدنية وتعكسها على الفوائد الجسمية والعقلية التي تتميز بها اليوغا، إذ تساعد على التمدد وزيادة مرونة الجسم، كما تحسن المزاج وتُخفّف الطاقات السلبية كالتوتّر والإجهاد، وتؤدي إلى شعور الأفراد بالحريّة. كما تؤدي ممارسة تمارين اليوغا الهوائيّة إلى تحفيز جميع هرمونات السعادة. وفي ختام الفعاليات تم تكريم الجهات المشاركة.

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