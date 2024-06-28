«الشؤون الإسلامية» تطلق مبادرة «وقف حجاج الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار مبادراتها للارتقاء بالوقف وتنويع مصادره وتوسيع مصارفه ليؤدي دوره الحضاري في المجتمع أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة مشروع «وقف حجاج الإمارات» ودشنته بتخصيص سهم وقفي هدية لكل حاج من حجاج الإمارات الذين وفقهم الله لأداء هذا الركن العظيم هذا العام، صدقة جارية لهم وأجر مستدام لا ينقطع، وأرسلت لهم رسائل نصية بذلك وأتاحت لهم المجال لمن أراد التبرع في هذا المشروع الوقفي.

وهنأ الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة، كل حجاج الدولة بعودتهم لأرض الوطن عقب أداء الفريضة، مشيراً إلى أن هذه الهدية من الهيئة للحجاج تعكس مدى تقدير دولتنا وقيادتها الرشيدة لحجاج الدولة، داعياً الله لرئيس الدولة، حفظه الله، وللقيادة الرشيدة بالصحة والعافية، مشيداً بدعمهم الكبير للهيئة ولمكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، وتمكينه من تقديم أفضل الخدمات لحجاج الدولة في الأراضي المقدسة.

وأكد الدكتور الدرعي حرص الهيئة على إشراك كل أفراد المجتمع في أعمال الخير كسباً للثواب والأجر، من خلال توفير منصات خيرية تمكنهم من وقف أموالهم في مختلف المشاريع التي تحقق السعادة للشعوب، مبيناً أن إطلاق هذا المشروع يعد مبادرة تضاف إلى مصارف الوقف المتنوعة لدى الهيئة والموجهة لخدمة شرائح المجتمع.