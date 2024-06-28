السبت 29 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشؤون الإسلامية» تطلق مبادرة «وقف حجاج الإمارات»

عمر حبتور الدرعي
29 يونيو 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: لن نتنازل عن الدعم طويل الأمد للشعب السوداني الشقيق
الشيخة سلامة بنت حمدان وحرم الرئيس الفلبيني: إثراء المشهد الإبداعي الثقافي في البلدين

في إطار مبادراتها للارتقاء بالوقف وتنويع مصادره وتوسيع مصارفه ليؤدي دوره الحضاري في المجتمع أطلقت الهيئة العامة  للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة مشروع «وقف حجاج الإمارات» ودشنته بتخصيص سهم وقفي هدية لكل حاج من حجاج الإمارات الذين وفقهم الله لأداء هذا الركن العظيم هذا العام، صدقة جارية لهم وأجر مستدام لا ينقطع، وأرسلت لهم رسائل نصية بذلك وأتاحت لهم المجال لمن أراد التبرع في هذا المشروع الوقفي.
وهنأ الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة، كل حجاج الدولة بعودتهم لأرض الوطن عقب أداء الفريضة، مشيراً إلى أن هذه الهدية من الهيئة للحجاج تعكس مدى تقدير دولتنا وقيادتها الرشيدة لحجاج الدولة، داعياً الله لرئيس الدولة، حفظه الله، وللقيادة الرشيدة بالصحة والعافية، مشيداً بدعمهم الكبير للهيئة ولمكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، وتمكينه من تقديم أفضل الخدمات لحجاج الدولة في الأراضي المقدسة.
وأكد الدكتور الدرعي حرص الهيئة على إشراك كل أفراد المجتمع في أعمال الخير كسباً للثواب والأجر، من خلال توفير منصات خيرية تمكنهم من وقف أموالهم في مختلف المشاريع التي تحقق السعادة للشعوب، مبيناً أن إطلاق هذا المشروع يعد مبادرة تضاف إلى مصارف الوقف المتنوعة لدى الهيئة والموجهة لخدمة شرائح المجتمع.

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
حجاج الإمارات
الإمارات
عمر حبتور الدرعي
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود دولية واسعة لتجنب التصعيد العسكري بين لبنان وإسرائيل
اليوم 01:10
دخان يتصاعد من سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سقوط 5 صواريخ قرب سفينة في السواحل اليمنية
اليوم 01:10
جانب من المناظرة التلفزيونية بين بايدن وترامب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بايدن وترامب يتبادلان الاتهامات بشأن الاقتصاد وغزة وأوكرانيا
اليوم 01:10
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الأخبار العالمية
أردوغان لا يستبعد استعادة العلاقات مع سوريا
اليوم 01:10
جانب من عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإيرانيون يترقبون نتائج الانتخابات الرئاسية
اليوم 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©