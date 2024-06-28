جامعة دبي توقع مذكرة تعاون في العلوم التطبيقية

دبي (الاتحاد)

وقعت جامعة دبي وشركة «عنان السماء» الإماراتية المتخصصة في التكنولوجيا، والرائدة في النقل الجوي المتقدم، مذكرة تفاهم مع جامعة دبي وجامعة شيان جياوتونغ الصينية، ومختبر مواد «زهو جي» لتعزيز التعاون الدولي في العلوم التطبيقية وتوسيع نشر المعلومات الأكاديمية والبحثية.

وقع المذكرة الدكتور عيسى محمد البستكي، رئيس جامعة دبي، وريموند شيفلر، مساهم في «عنان»، وتشنغ جين، عضو اللجنة الدائمة لمجلس جامعة شيان جياتونج، والدكتور لي لي، المدير التنفيذي لمختبر مواد «زهو جي»، خلال حفل بمقر جامعة دبي في المدينة الأكاديمية أول أمس حضره ممثلون من جميع الجهات المعنية، ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز التبادل الأكاديمي بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة، مما يعزز الخبرة الأكاديمية والعملية لجميع الأطراف المعنية.