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متحف المستقبل ينظم ورشتي عمل حول «وظائف المستقبل»

متحف المستقبل
29 يونيو 2024 01:07

دبي (وام)

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ينظم متحف المستقبل غداً الأحد، ورشتي عمل حول «وظائف المستقبل» ضمن مبادرة بالتعاون مع «سكول أوف هيومانتي» بهدف تزويد المشاركين بفهم عميق للفرص الوظيفية المستقبلية في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا الزراعية، وإتاحة الفرصة لهم للتواصل مع قادة الفكر والخبراء في هذه المجالات، والاستفادة من تدريبات عملية وتجارب محاكاة لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لمهن المستقبل.
وتتناول الورشة الأولى، التي تديرها مستشارة الاستدامة ساشا جولاماني، دور مستشاري الاستدامة في توجيه المؤسسات نحو ممارسات أكثر استدامة، في ظل التحديات المتزايدة للتغير المناخي، ويتعرف المشاركون على أسباب وعواقب التغير المناخي وأهمية دور خبراء الاستدامة في معالجة هذه التحديات.

دبي
الإمارات
متحف المستقبل
وظائف المستقبل
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