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شرطة أبوظبي تسعد الجمهور بمهرجان «بهجة» في الظفرة

خلال فعاليات مهرجان «بهجة» (من المصدر)
29 يونيو 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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أسعدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الجمهور، ونشرت الإيجابية ضمن منصاتها في مهرجان أدنوك «بهجة» الذي أقيم في حقل النوف بمنطقة الظفرة.
وتأتي المشاركة تجسيداً لاستراتيجيتها في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، وبهدف تعريف الجمهور بحملتها «صيِّف بأمان»، وتوعيتهم بالالتزام بالتدابير الوقائية واشتراطات السلامة الضرورية لقضاء صيف آمن.
وأكدت مديرية شرطة منطقة الظفرة، حرصها على تعزيز إجراءات الأمن والسلامة للزوار وتوفير الخدمات كافة التي تعزز رضاهم وإسعادهم.
وقدمت إدارة الشرطة المجتمعية شرحاً لزوار المهرجان حول أهداف منظومة «كلنا شرطة» ودورها في الحفاظ على الأمن وتعزيز روح المسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع، وتعميق الوعي الأمني لدى المشاركين فيها، دعماً للجهود الرامية للوقاية من الجريمة، كأولوية أساسية من أولويات شرطة أبوظبي، وتأكيد قيم التعايش السلمي والتسامح بين أفراد المجتمع، وتحقيق مزيد من الارتقاء بالأداء الأمني وجودة الخدمات لتبقى أبوظبي واحة للأمن والأمان، والمدينة الأكثر أماناً على مستوى العالم. 

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