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«شؤون الضواحي» تناقش الإنجازات والتحديات

«شؤون الضواحي» تناقش الإنجازات والتحديات
29 يونيو 2024 01:07

الشارقة (وام)

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أكد الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، أهمية الأدوار التي تقوم بها الدائرة والمجالس التابعة لها في تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف أطياف المجتمع.
وأشار إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الدائرة بتحقيق الأهداف الاجتماعية، وتلبية احتياجات مجتمع الشارقة في كافة المدن والمناطق من الإمارة، بجانب أدوار مجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات والمهام التي تقوم بها لتعزيز النمو التعليمي.
جاء ذلك خلال اللقاء السنوي لرؤساء المجالس الذي عقد أول أمس، في فندق شيراتون الشارقة، بحضور الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي والدكتور عبدالله سليمان الكابوري مدير الدائرة، ورؤساء مجالس الضواحي ومجالس أولياء أمور الطلاب والطالبات وعدد من المسؤولين في دائرة شؤون الضواحي.
وأكد الدكتور عبدالله سليمان الكابوري أهمية اللقاء السنوي، في تبادل الأفكار والخبرات، بين رؤساء المجالس ومناقشة التحديات التي تواجههم، موضحاً أن الدائرة تسعى دائماً إلى توفير الدعم اللازم للمجالس لتمكينها من أداء مهامها بفعالية وكفاءة وصولاً لتحقيق النجاحات والإنجازات.
واستعرض اللقاء تقارير أعمال مجالس الضواحي، التي تناولت الإنجازات والتحديات التي واجهتها المجالس خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أعمال مجالس أولياء أمور الطلاب والطالبات في إمارة الشارقة وأدوارها التربوية في دعم العملية التعليمية وتعزيز التواصل بين المدارس والأسر.

دائرة شؤون الضواحي
الإمارات
الشارقة
ماجد بن سلطان القاسمي
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