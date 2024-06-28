السبت 29 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة رأس الخيمة تحتفل بتخريج طلبة الطب والعلوم الصحية

محمد عمران الشامسي في صورة جماعية مع الخريجين والخريجات (وام)
29 يونيو 2024 01:07

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: لن نتنازل عن الدعم طويل الأمد للشعب السوداني الشقيق
الشيخة سلامة بنت حمدان وحرم الرئيس الفلبيني: إثراء المشهد الإبداعي الثقافي في البلدين

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، احتفلت جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية بتخريج الدفعة الرابعة عشرة من طلبتها البالغ عددهم 260 طالباً وطالبة من كليات الطب، وطب الأسنان، والتمريض والصيدلة.
حضر الحفل محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، نيابة عن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسالم الشرهان رئيس مجلس أمناء جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وعدد من الشخصيات والقيادات في قطاع الصحة والتعليم، إضافة إلى أولياء أمور الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.
وأعرب الدكتور إسماعيل مطالقة، رئيس الجامعة، في مستهل حفل التخرج عن فخره بخريجي جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، معتبراً أن تخرجهم محطة بارزة في رحلتهم الأكاديمية وبداية لمستقبل واعد في مجال الرعاية الصحية، كما عبر عن تقديره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، على جهود سموهما المتواصلة والدعم والتوجيه الذي لقيته الجامعة من سموهما منذ تأسيسها.

جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية
الإمارات
رأس الخيمة
جامعة رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود دولية واسعة لتجنب التصعيد العسكري بين لبنان وإسرائيل
اليوم 01:10
دخان يتصاعد من سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سقوط 5 صواريخ قرب سفينة في السواحل اليمنية
اليوم 01:10
جانب من المناظرة التلفزيونية بين بايدن وترامب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بايدن وترامب يتبادلان الاتهامات بشأن الاقتصاد وغزة وأوكرانيا
اليوم 01:10
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الأخبار العالمية
أردوغان لا يستبعد استعادة العلاقات مع سوريا
اليوم 01:10
جانب من عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإيرانيون يترقبون نتائج الانتخابات الرئاسية
اليوم 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©