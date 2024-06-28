جامعة رأس الخيمة تحتفل بتخريج طلبة الطب والعلوم الصحية

رأس الخيمة (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، احتفلت جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية بتخريج الدفعة الرابعة عشرة من طلبتها البالغ عددهم 260 طالباً وطالبة من كليات الطب، وطب الأسنان، والتمريض والصيدلة.

حضر الحفل محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، نيابة عن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسالم الشرهان رئيس مجلس أمناء جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وعدد من الشخصيات والقيادات في قطاع الصحة والتعليم، إضافة إلى أولياء أمور الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

وأعرب الدكتور إسماعيل مطالقة، رئيس الجامعة، في مستهل حفل التخرج عن فخره بخريجي جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، معتبراً أن تخرجهم محطة بارزة في رحلتهم الأكاديمية وبداية لمستقبل واعد في مجال الرعاية الصحية، كما عبر عن تقديره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، على جهود سموهما المتواصلة والدعم والتوجيه الذي لقيته الجامعة من سموهما منذ تأسيسها.