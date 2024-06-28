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«أقدر»: دور حيوي للوالدية الرقمية الإيجابية في حماية الأسرة

«أقدر»: دور حيوي للوالدية الرقمية الإيجابية في حماية الأسرة
29 يونيو 2024 01:07

دبي (وام)

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اختتم برنامج خليفة للتمكين «أقدر»، مشاركته في ملتقى الوقاية من المخدرات تحت شعار «أسرتي.. أكبر ثروتي»، الذي نظمته وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي خلال الفترة من 18 إلى 28 يونيو الجاري، في دبي هيلز مول وسط مشاركة واسعة من المؤسسات والجهات الداعمة، وإقبال جماهيري كبير من مختلف الجنسيات.
وقدم «أقدر» في ختام برامجه بالملتقى، ورشة تثقيفية للتوعية الإلكترونية تحت عنوان «الوالدية الإيجابية في العالم الرقمي»، تحدث خلالها المستشار الدكتور خليفة المحرزي، الأمين العام لمنظمة الأسرة العربية، ولطيفة الملا، مدرب توعية أمن سيبراني، بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.
واستهل المحرزي حديثه بمفهوم الوالدية الرقمية الإيجابية، ودورها في حماية الطفل بشكل خاص، وأفراد الأسرة بشكل عام، وتطرق إلى كيفية التعامل مع الأبناء للحد من مخاطر التكنولوجيا الحديثة في ظل التطورات التي يشهدها العصر الحالي، من خلال إكساب الأسرة لاسيما الآباء والأمهات المزيد من المعارف والخبرات لاستخدامها في توجيه أبنائهم نحو التربية السليمة.
واستعرضت لطيفة الملا التحديات التي تواجه الوالدية الإيجابية في العصر الرقمي، وتأثيرها على علاقة الوالدين وأبنائهم ما قد يؤدي إلى استخدام الأبناء للعالم الرقمي كملجأ لهم، مما يعرضهم للأخطار الرقمية، ويفقدهم التوازن النفسي والمعنوي والجسدي.
وتناولت الملا الحلول التي تستطيع الوالدية الإيجابية في العالم الرقمي أن تتغلب بها على مغريات الوسائل الرقمية وتأثيرها على الأبناء، من خلال مفهوم الفاعلية الوالدية، والتي بدورها تساعد الأسرة وتمكنها من التعامل مع التحديات.
في نهاية الجلسة، قام العقيد راشد العوبد، المنسق العام لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر»، بتكريم مديرة الجلسة والمتحدثين على جهودهم في إثراء الحوارات والنقاشات البناءة حول الموضوعات المطروحة في الجلسة، والمساهمة في تحقيق أهدافها ونجاحها.

حماية الأسرة
الإمارات
برنامج خليفة للتمكين
مكافحة المخدرات
وزارة الداخلية
شرطة دبي
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