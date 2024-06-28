اختتام فعاليات ملتقى الوقاية من المخدرات

جمعة النعيمي (أبوظبي)

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس مجلس مكافحة المخدرات، اختتمت أمس فعاليات ملتقى الوقاية من المخدرات (2024) في دبي هيلز مول الذي نظمته وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي واستمر 10 أيام، تحت شعار «أسرتي.. أكبر ثروتي»، وذلك ضمن مشاركة الوزارة باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وجاء الملتقى بهدف رفع وتعزيز الجانب التوعوي لأفراد المجتمع بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وسبل الوقاية منها، والدور المحوري الذي تلعبه الأسر في حماية الأبناء من هذه الآفات والتوعية بأضرارها ومكافحة الترويج الإلكتروني ومسببات ومؤشرات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وعوامل الحماية والخطورة ودور الوالدين في وقاية أبنائهم من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتعريف بالقانون الاتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة، وخدمات العلاج وإعادة التأهيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وطرق وأساليب الدمج المجتمعي، ورصد التحديات والأفكار الابتكارية من خلال الجلسات ونشر ثقافة رفض تجربة التعاطي من خلال خطة تستخدم تقنيات رقمية وشاشات عرض وتتضمن ورشاً وجلسات عصف ذهني، ومنصات للتواصل الاجتماعي.

وركّزت الفعاليات على محاور متنوعة وعديدة تضمنت: مرتكزات برنامج «سراج» الوطني لمكافحة المخدرات ومحاور السعادة اليومية و«الرفقة الطيبة» و«الجسم السليم».

وقال المقدم مصطفى الحمادي، من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العامة الاتحادية بوزارة الداخلية: «رغم اختتام الفعالية نحن مستمرون في العمل جنباً إلى جنب، والزائرون من مواطنين ومقيمين وسياح يعتبرون مثقفين ولديهم وعي بما نقوم به من عمل لتعزيز دور الأسرة كونها أكبر ثروة في المجتمع، حيث جاءنا زوار كثر خلال الأيام الماضية والعدد في تزايد مستمر».

وأضاف: ابتكرنا فكرة جديدة في عملية صقل عقول الأطفال، لافتاً إلى توعية أكثر من 100 طفل يومياً، بخلاف تقديم محاضرة وورشة تدريبية يومياً عن الابتكار والإلهام والموهوبين وكيفية احتضان الأطفال، وسنقوم بحصر المقترحات التي وردت إلينا خلال 10 أيام، لافتاً إلى أنه خلال الأيام القادمة سيتم مشاهدة الاستفادة من زيارات الجمهور والحالات التي تم معالجتها وتقديم الحلول لها في الدعم الاجتماعي.

ونظمت وزارة الداخلية والجهات المشاركة مجموعة واسعة من الأنشطة والبرامج منها ما هو مخصص للأطفال والنشء ومنها ما هو موجه نحو الأسر والعائلات.

وضمت قائمة الشركاء إلى جانب الإدارات المعنية من وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة، لجان مجلس مكافحة المخدرات، ومركز حماية الدولي من القيادة العامة لشرطة دبي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، وبرنامج خليفة للتمكين «أقدر».