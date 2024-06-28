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نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشامسي وأفراح النايلي والشامسي

نهيان بن مبارك خلال حضوره حفل زفاف عبد الرحمن الشامسي (وام)
29 يونيو 2024 01:08

أبوظبي (وام)
حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم رحمة بن سيف الشامسي، بمناسبة زفاف نجلهم عبدالرحمن بن رحمة بن سيف الشامسي على كريمة محمد بن علي بن مصبح الشامسي، وحضر الحفل الذي أقيم في مجلس البطين بأبوظبي، جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.
وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاء والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

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كما حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد فالح سيف النايلي الشامسي بمناسبة زفاف نجله «مبارك» على كريمة نايل راشد خلفان النايلي الشامسي.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة زاخر بالعين، عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وجمع من المدعوين وحشد من الأهل والأصدقاء.
وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاء والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

أفراح الشامسي
الإمارات
نهيان بن مبارك
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