الإمارات وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون في الرقابة والنزاهة

باريس (وام)

التقى معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، خلال زيارة رسمية قام بها وفد الجهاز إلى فرنسا، كلاً من معالي ديدييه ميغو، رئيس الهيئة العليا لشفافية الحياة العامة، وايزابيل جيكوزو، رئيسة الهيئة الفرنسية لمكافحة الفساد AFA، ومعالي لويس غوتييه، المدعي العام لمحكمة الحسابات الفرنسية.

وجرى، خلال اللقاءات التي عقدت أمس الأول في العاصمة الفرنسية باريس، بحث سبل تنمية آفاق التعاون بين دولة الإمارات وفرنسا في مجال الرقابة والنزاهة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم استعراض دور جهاز الإمارات للمحاسبة وصلاحياته والمهام الموكلة به.

وجاءت زيارة جهاز الإمارات للمحاسبة إلى فرنسا تماشياً مع جهود الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها عالمياً، كدولة رائدة في مجال الرقابة والنزاهة، وفي إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز نقل المعرفة والتعاون الدولي، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين الدول.