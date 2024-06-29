شرطة أبوظبي توضح منظومة "تنبيه السائقين في الحالات الطارئة"

نشرت شرطة أبوظبي، رسالة توعوية بمنظومة "تنبيه السائقين في الحالات الطارئة"، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن منظومة "تنبيه السائقين في الحالات الطارئة".. توضح أن وميض الأحمر والأزرق يدل على وجود حادث مروري على الطريق أو عرقلة في خط السير، واللون الأصفر عند وجود أعمال إنشائية أو تحويلات مرورية أو تفعيل منظومة الأحوال الجوية المتقلبة.