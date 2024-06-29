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علوم الدار

سقوط برد وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من الدولة

سقوط حبات البرد
29 يونيو 2024 17:20

شهدت بعض المناطق في الدولة، اليوم السبت، هطول أمطار متفاوتة الشدة تراوحت ما بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة مرفوقة بسقوط حبات من البَرد.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في بيان، أن منطقة "فلي" في الشارقة شهدت هطول أمطار غزيرة وحبات البّرد الصغيرة، فيما سقطت أمطار بين المتوسطة والخفيفة على "شوكة" و"مصيلي" في رأس الخيمة، و"المدام" في الشارقة.
كان المركز الوطني للأرصاد قد توقع تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية في الدولة ورياح نشطة السرعة تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة مثيرة الغبار والأتربة وذلك من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

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المصدر: وام
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