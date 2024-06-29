طقس صحو إلى غائم مع رياح خفيفة غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 20:27 والمد الثاني عند الساعة 08:38، والجزر الأول عند الساعة 13:18 والجزر الثاني عند الساعة 03:05.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:57 والمد الثاني عند الساعة 06:14، والجزر الأول عند الساعة 09:44 والجزر الثاني عند الساعة 23:32.