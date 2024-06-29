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علوم الدار

"الإمارات للفلك" تحدد موعد بدء موسم "جمرة القيظ"

الجوزاء
29 يونيو 2024 21:18

جمعية الإمارات للفلك تحدد موعد بدء موسم "جمرة القيظ"
يبدأ موسم "جمرة القيظ" في الإمارات فجر الثالث من يوليو المقبل مع طلوع نجوم الجوزاء من الأفق الشرقي وهو ثاني مواسم القيظ الذي يمتد حتى 10 أغسطس القادم.
تعتبر فترة "جمرة القيظ" الموسم الأشد حرارة في الجزيرة العربية حيث يشتد الجفاف ورياح السموم والحرارة.
وذكر إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن "وغرات القيظ"، التي تبدأ بالتناوب، هي موجات الحر، حيث ترتفع درجات الحرارة فيها عن المعدلات الطبيعية بمقدار لا يقل عن 4 درجات مئوية لعدة أيام وتتميّز بشدة الحرّ والجفاف. 
وقال الجروان إن أهم الوغرات، "وغرة الثريا" والتي بدأت في 7 يونيو الجاري وتستمر حتى 2 يوليو و"وغرة الجوزاء" وتمتد ما بين 3 و28 يوليو و"وغرة المرزم" وتمتد من 29 يوليو إلى 10 أغسطس و"غرة سهيل" وتمتد من 11 أغسطس حتى 5 سبتمبر المقبلين.

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المصدر: وام
جمرة القيظ
الجوزاء
درجات الحرارة
جمعية الإمارات للفلك
إبراهيم الجروان
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