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علوم الدار

محمد بن راشد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته

محمد بن راشد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
29 يونيو 2024 22:53

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مساء اليوم، عن تعازيه إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة في وفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة.
وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقا) «تعازينا للشعب المغربي الشقيق ولصاحب الجلالة الملك محمد السادس في وفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة رحمها الله وتغمدها بواسع رحمته .. وألهم أهلها وأحبابها والأسرة الملكية والشعب المغربي الشقيق الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون».

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