«قريبون منكم» يعزز التواصل مع موظفي شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

نظمت الإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي لقاءً مفتوحاً مع موظفي مركز شرطة القصيص، ضمن برنامج «قريبون منكم»، الذي يهدف إلى تلمس احتياجات الموظفين عن قرب، وصولاً لتحقيق مستويات متقدمة في استدامة سعادة موظفي شرطة دبي.

وحضر اللقاء العقيد الدكتور جاسم محمد الملا، نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالوكالة، والمقدم محمد العسماوي، رئيس قسم السعادة والإيجابية، وعدد من الضباط وضباط صف والأفراد.

وفي بداية اللقاء ثمن العقيد الدكتور جاسم الملا، الدور الكبير الذي يقوم به موظفو مراكز الشرطة في تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة دبي والتميز في العمل، لافتاً إلى أن مثل هذه اللقاءات مع الموظفين تهدف إلى تعزيز التواصل الفعال والهادف لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

تشجيع الموظفين

وأكد العقيد الملا حرص شرطة دبي على تشجيع وتكريم الموظفين المتميزين والإشادة بجهودهم، وتوفير مزايا عديدة، سواء في الجانب الصحي أو السكني أو التعليمي أو المادي، مشيراً إلى أن مثل هذا التواصل معهم ينتج عنه معرفة مواطن التحسين في الخدمات المقدمة لهم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على منظومة العمل، ويعزز قيم الولاء، ويحقق التناغم والترابط في أداء مختلف المهام الوظيفية، مبيناً أن شرطة دبي تقدر جهد كل موظف يعمل بجد واجتهاد لتحقيق مؤشرات مكافحة الجريمة وبسط الأمن والأمان وإسعاد الجمهور من المتعاملين مع شرطة دبي.

بيئة إيجابية

وقال المقدم محمد العسماوي: إن شرطة دبي تحرص دائماً على توفير بيئة عمل إيجابية وسعيدة للموظفين من خلال تنظيم العديد من المبادرات، إلى جانب حرصها على تقدير جهود الموظفين من خلال التكريم والتحفيز المستمر لهم، مؤكداً أن شرطة دبي تولي اهتماماً كبيراً لتحقيق واستدامة سعادة موظفيها؛ كونها تدرك أن آثار الرضا الوظيفي تنعكس بشكل كبير على الإنتاج وجودة الأداء في العمل، وتعزز روح المبادرة والإبداع، وبالتالي ينعكس ذلك على تحقيق مؤشر سعادة الجمهور الخارجي.

وأشار المقدم العسماوي إلى أن متابعة احتياجات الموظفين أولوية تحرص عليها القيادة العامة لشرطة دبي من خلال توفير قنوات مختلفة لتعزيز التواصل بين الموظف والمسؤول، التزاماً من القيادة العليا بفتح قنوات الاتصال مع موظفيها للاستماع إليهم واستيعاب مطالبهم وآرائهم وشكاواهم واقتراحاتهم، وصولاً إلى تحقيق مؤشرات أداء عالية.

وبين المقدم العسماوي أن هذه اللقاءات والنزول الميداني على الموظفين يأتي ضمن برنامج «قريبون منكم» الذي يهدف إلى تلمس احتياجات الموظفين، وسيشمل البرنامج النزول إلى كافة الإدارات العامة ومراكز الشرطة وخاصة الإدارات الميدانية والتي تسهم بشكل مباشر في تحقيق المؤشرات الحيوية، مؤكداً التزام شرطة دبي بإطلاق مبادرات وخدمات استثنائية وريادية للموظفين تفوق توقعاتهم، تحقيقاً لرؤية القيادة.

جهود

استعرض كل من العقيد جاسم الملا والمقدم العسماوي الخدمات والجهود التي تبذلها شرطة دبي، لإسعاد الموظفين في جوانب عدة، أبرزها الخدمات التعليمية وبرامج الإسكان والاجتماعية والصحية، وغيرها من الخدمات التي تقدمها شرطة دبي للموظفين.

واستمع كل من العقيد الملا والمقدم العسماوي، إلى ملاحظات موظفي الإدارة حول سير العمل بصورة شفافة، وقدم الموظفون خلال اللقاء مجموعة من الملاحظات والاقتراحات والاستفسارات حول سبل تطوير العمل وأوضاع الموظفين، فيما أجاب العقيد الملا والمقدم العسماوي عنها ووجها بمتابعة بعضها والنظر إلى إمكانية تطبيق بعض الاقتراحات.