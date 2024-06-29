تواصل فعاليات «صيف آمن وسعيد» في الحمرية

الشارقة (الاتحاد)

واصلت كوادر بلدية الحمرية تنفيذ حملة «صيف آمن وسعيد» لتعزيز السلامة العامة والأمن لمرتادي حديقة الشاطئ بالحمرية وسط إقبال كثيف من قبل كل الفئات المجتمعية والزوار والسياح.

وشملت فعاليات بلدية الحمرية في حملتها التوعوية العديد من البرامج الترفيهية والورش التثقيفية والمسابقات الثقافية والبيئية، مستهدفةً زوار حديقة شاطئ بحر الحمرية من مختلف الأعمار والفئات المجتمعية والسياح ومرتادي بحر الحمرية.

وقال عمار علي المهيري، مدير إدارة الشؤون القانونية في بلدية الحمرية، إن الحملة خصصت محطات توعوية في الحديقة الشاطئية المقامة على شاطئ بحر الحمرية، للتعريف بأدوار المفتشين في استقبال الزوار وتحميل المطوية التوعوية إلكترونياً على الهواتف المتحركة، عبر مسح الرمز الشريطي، والاطلاع على المعلومات والإرشادات القيمة التي تتضمنها.

وأفاد المهيري بأن الحملة الأسبوعية التي تنفذها الكوادر الوطنية في بلدية الحمرية تأتي في إطار التوعية المتواصلة لتفادي خطر الغرق، والتعريف بدلالات الأعلام التحذيرية المنتشرة على بحر الحمرية التي تبين حالة البحر، وإرشادات السلامة عند السباحة، ودور المنقذين في المحافظة على السلامة العامة وتقديم المساعدة اللازمة.

وأكد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، أن البلدية تواصل مبادراتها المجتمعية الهادفة إلى إشراك مختلف شرائح المجتمع والزوار وتحفيزهم للحفاظ على البيئة والتقيد بإجراءات السلامة العامة خلال زيارة شاطئ بحر الحمرية، مشيراً إلى استمرارية الجهود البيئية والتوعوية للحد من الممارسات البيئية الخاطئة، وتقديم النصح والإرشاد خلال الإجازات الرسمية والعطلات لكل الفئات المستهدفة، وتعزيز المسؤولية البيئية والمجتمعية لديهم.

وأشار الشامسي إلى أن الحملة التوعوية «صيف آمن وسعيد» المنفذة من قبل موظفي بلدية الحمرية شهدت تفاعلاً واسعاً من قبل مرتادي الحديقة الشاطئية وشاطئ بحر الحمرية، وذلك نتيجة استهدافها لكل الفئات المجتمعية من مختلف الفئات والأعمار عبر محطات توعوية تفاعلية، مؤكداً أن سلسلة من الحملات والبرامج التوعوية التي تنظمها البلدية ستتواصل طيلة العام لضمان استمرارية التوعية والإرشاد.