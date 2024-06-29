برامج تعليمية وترفيهية في «إجازة سعيدة 2024»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن إطلاق مخيمها الصيفي «إجازة سعيدة» للعام 2024، مستهدفاً الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-12 بحزمة من الفعاليات والأنشطة التعليمية والترفيهية باللغتين العربية والإنجليزية، في 6 متاحف مختلفة تضم كلاً من متحف الشارقة البحري، مربى الشارقة للأحياء المائية، متحف الشارقة للآثار، متحف الشارقة العلمي، متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومتحف الشارقة للفنون.

ويعد المخيم جزءاً من الدور المحوري الذي تقوم به هيئة الشارقة للمتاحف، باعتبار متاحفها مراكز تعليمية غير تقليدية تعمل على إثراء المعرفة وتحفيز الفضول العلمي والفني لدى أفراد المجتمع من كافة الفئات العمرية والقدرات المختلفة، حيث تنظم العديد من البرامج، وورش العمل، والمسابقات، والأنشطة التفاعلية، والمعارض التي تسهم في تطوير المهارات وتنمية الإبداع وتعزيز قدرات الأفراد على الابتكار.

وتنطلق شارة بدء المخيم في ثلاثة متاحف، هي متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومتحف الشارقة للفنون، ومتحف الشارقة العلمي، حيث يخوض المشاركون مجموعة من التجارب العلمية والورش المتنوعة تحت موضوع «استكشاف الابتكار» من 15 يوليو إلى 18 يوليو ومن 22 يوليو إلى 25 يوليو المقبل، الذي يتيح للأطفال استكشاف عالم الابتكار، وتعلم أهمية التجارب العلمية في الحياة اليومية ومزج الألوان وفن صناعة الرسوم المتحركة، وممارسة الطباعة، كما يستكشفون قوة المغناطيس، والأجرام السماوية والمركبات الفضائية، ما يمنحهم مساحة للتفكير في إمكانية الحياة على كواكب أخرى، ويتيح لهم فرصة تعلم تفضي إلى تعزيز مهاراتهم الابتكارية.

ويقدم برنامج «رحلة إلى عالم الفن» في متحف الشارقة للفنون تجربة ساحرة للأطفال اليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 6 و12 عاماً، من 15 يوليو إلى 18 يوليو. ولليافعين من عمر 13-17 عاماً من 22 يوليو إلى 25 يوليو، حيث يمكنهم اكتشاف أنواع مختلفة من الفن عن طريق تجربة تقنيات مختلفة وخلق أعمالهم الفنية الخاصة.

وفي متحف الشارقة للحضارة الإسلامية سيتمكن الحضور من الغوص في علوم الكيمياء والرياضيات والهندسة والعلم، من خلال تجارب ممتعة يوفرها برنامج «رحلة إلى العلوم والإبداع» على مرحلتين: من 15 يوليو إلى 18 يوليو ومن 22 يوليو إلى 25 يوليو، كما يطلعون عن كثب على أسرار عالم الساعات والنجوم والضوء.