«الشارقة للسيارات القديمة» يطلق برنامجاً صيفياً لتطوير مهارات الأطفال والشباب

الشارقة (الاتحاد)

يفتح نادي الشارقة للسيارات القديمة أبوابه أمام الأطفال والناشئة والشباب من عمر 9-18 سنة خلال فصل الصيف للمشاركة في «البرنامج الصيفي» تحت شعار «اكتشفوا التاريخ عبر رحلتكم مع نادي الشارقة للسيارات القديمة»، والذي يمتد لمدة أربعة أسابيع، من 1 إلى 25 يوليو المقبل، ويضم برنامجين: الأول هو «المرشد المتميز» الذي يستهدف الأطفال في سن 9-12 سنة، ويستمر من 1 إلى 11 يوليو، وبرنامج «الميكانيكي الناشئ» للناشئة والشباب ما بين 13 و18 سنة، من 15 إلى 25 يوليو، ويتضمن «البرنامج الصيفي» ورش عمل متنوعة، ومسابقات ثقافية، وجوائز تحفيزية، وأنشطة رياضية، يوفرها متحف الشارقة للسيارات القديمة.

ويأتي «البرنامج الصيفي» ضمن حزمة الأنشطة الصيفية التي يوفرها مجلس الشارقة الرياضي، حيث يهدف نادي الشارقة للسيارات القديمة من خلاله إلى إلهام الأطفال والناشئة بروح الاكتشاف والتعلم، حيث يقدم لهم فرصة لتنمية مهارات الهندسة الميكانيكية عند الأطفال، وتعزيز قدرات الإرشاد السياحي لدى الشباب. كما يهدف إلى غرس حب المعرفة والابتكار في نفوسهم، مما يجعل من الملتقى بيئة تعليمية شاملة تدمج بين الترفيه والفائدة، وتساهم في بناء جيل واعٍ ومبدع.

وفي تعليقه على انطلاق «البرنامج الصيفي»، قال الدكتور محمد بن بطي الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة: «تمثل السيارات عالماً فريداً يشد انتباه المنتسبين، وينشأ معهم منذ الصغر. لهذا السبب، يسعى نادي الشارقة للسيارات القديمة إلى استثمار هذا الشغف العميق بعالم السيارات لتنمية مهاراتهم العلمية والعملية».

ويستقبل برنامج «المرشد المتميز» في «البرنامج الصيفي» الأطفال من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً، حيث يقدم فرصة عملية للمشاركين لاكتساب فهم عميق لمهنة الإرشاد السياحي وسلوكيات العمل الإرشادي الأساسية. ويتمحور البرنامج حول تعزيز الصفات الضرورية للمرشد المتميز.

أما برنامج «الميكانيكي الناشئ» فيقدم للناشئة والشباب فرصة عملية لاكتساب مهارات التعامل التقني والفني في خدمات ورشة نادي الشارقة للسيارات القديمة، حيث يتعلم المشاركون أساسيات عمليات الصيانة من خلال تفاعلهم مع المشرفين من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً.