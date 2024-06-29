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علوم الدار

«الإمارات للبحوث والدراسات»: 5 مؤتمرات علمية خلال عامين

عبد الله بلحيف خلال اجتماع مجلس أمناء المركز (من المصدر)
30 يونيو 2024 01:45

الشارقة (الاتحاد)

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عقد مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات اجتماعه السنوي لمجلس الأمناء في مجلس معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي.
حيث أعلن المركز تنظيم خمسة مؤتمرات علمية دولية جديدة على مدار عامي 2024 و2025، في مجالات الذكاء اللغوي والطب، والتسامح، والمسؤولية المجتمعية، والاستدامة. 
وأكد معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ورئيس مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، على أهمية هذه الخطوات المستقبلية، قائلاً: «إنّ خططنا الاستراتيجية تُجسّدُ التزامنا الراسخ بتحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى جعل البحث العلمي أداةً رئيسيةً لاتخاذ القرارات المستنيرة. ونثقُ بأنّ هذه المبادرات ستُساهمُ بشكلٍ كبيرٍ في تعزيز مكانة مركز باحثي الإمارات كمركزٍ بحثيٍّ رائدٍ على الصعيدين المحلي والعالمي».

مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية
عبدالله بلحيف النعيمي
الشارقة
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