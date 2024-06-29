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علوم الدار

طالب بن صقر القاسمي: الإمارات رائدة في مكافحة المخدرات

طالب القاسمي
30 يونيو 2024 01:46

رأس الخيمة (وام)

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أكد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي أن القيادة الرشيدة للدولة تولي جهوداً كبيرة للحفاظ على سلامة المجتمع والشباب من السقوط في براثن المخدرات آفة هذا العصر وخطره الذي يهدد المجتمعات الإنسانية دون استثناء، وتسخير الإمكانات والطاقات كافة للتصدي لهذه الآفة بمحاربتها والحد منها حتى أصبحت دولتنا من الدول الرائدة في مكافحة المخدرات.
وقال الشيخ طالب بن صقر القاسمي، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات، إن وزارة الداخلية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ورجاله الأوفياء تبذل قصارى جهدها في مكافحة ومحاربة الاتجار بالمخدرات واجتثاث جذورها لحماية الأفراد والأسر والمجتمعات من أخطار هذه الآفة التي أصبحت من أكبر المعضلات التي تعاني منها دول العالم كافة، لما لها من أضرار بالغة على الجوانب الصحية والاجتماعية واقتصاديات الدول لتظل وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة العين الساهرة على أمن وسلامة المجتمع والوطن.
وأكد الشيخ طالب بن صقر القاسمي ضرورة تضافر كافة الجهود لبناء سور من القيم يحمي مجتمعاتنا والوقوف بحزم أمام أي عمل يمس أمن الوطن ووحدته، أو محاولة تدمير الشباب بالمخدرات وتثقيفهم وتحصينهم وأخذ الحيطة لما يمثله أحد عناصر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، واعتباره مشروع الدولة في هذا المجال ومهمة وطنية واجتماعية هامة تتطلب جهوداً متضافرة بين مختلف الجهات المعنية.

طالب بن صقر القاسمي
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