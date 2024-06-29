شرطة أبوظبي تؤكد أهمية تمثيل الدولة بصورة حضارية

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي «الشريك الاستراتيجي» في تنفيذ ورش العمل والمحاضرات ضمن برنامج «خطوة» الذي تنفذه دائرة التعليم والمعرفة، لابتعاث الطلبة الإماراتيين للدراسة في الكليات المجتمعية الأميركية والكندية والجامعات العالمية.

وأكَّد العميد عمران أحمد المزروعي، مدير قطاع الموارد البشرية، أن المشاركة تأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي برفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتحفيزهم على استكمال دراستهم وعزمهم وإصرارهم على نيل الدرجات العلمية العليا في كافة التخصصات الأكاديمية.

وأثنى على جهود فرق عمل شرطة أبوظبي المشاركة في تنفيذ ورش العمل في كل من إدارة البعثات وإدارة المعلومات الأمنية ومديرية مكافحة المخدرات، وإسهاماتهم البارزة في إكساب المبتعثين المهارات الضرورية، وحثهم على التعرف على حضارات وعادات بلاد الابتعاث، للإسهام في تعزيز مسيرة الأمن والأمان والمشاركة في حمل راية التطوير وبناء المستقبل، متمنياً للمبتعثين مواصلة النجاح والتميز، وتطبيق الخبرات والتجارب المفيدة التي اكتسبوها خلال الدراسة في بيئة العمل مستقبلاً.

وأكد المقدم سالم سيف الكعبي، مدير إدارة البعثات بقطاع الموارد البشرية، حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ البرامج وورش العمل الهادفة، والتي تسهم في دعم وتشجيع العنصر الوطني وتمكينه من تحقيق النجاح والتميز في الدراسة ومجالات العمل، إسهاماً في مسيرة البناء والتطوير والعمل على رفعة شأن الوطن ونقل خبرات المبتعثين القدامى إلى زملائهم الجدد.

وأوضح أن ورش العمل، ضمن برنامج «خطوة»، تناولت محاور عدة حول جوانب الابتعاث والالتزام بالهوية الوطنية والمواطنة الإيجابية والقيم النبيلة، وتذليل التحديات التي تواجه الطلبة وتعترض مسيرتهم الأكاديمية، ووضع الحلول المناسبة لها، وآلية متابعة شؤون الطلبة المبتعثين.

وأضاف: إنه تم التأكيد للمبتعثين على أهمية تمثيل الدولة بصورة حضارية تعكس مكانتها وعلاقاتها المتميزة مع مختلف الشعوب، ومواصلة مجهوداتهم ليكونوا باجتهادهم وأخلاقهم ومعاملاتهم خير سفراء يعكسون الصورة الحضارية الإيجابية للدولة وأصالتها المترسخة.

وأشار إلى أنه تم حثهم على التفوق والنجاح ونهل العلم والمعرفة لتسهم في صقل خبراتهم وقدراتهم وتوظيفها في مجالات العمل، كما تم تعريفهم بمحور التوعية الأمنية والمشاركة الإيجابية في المبادرات الوقائية التثقيفية لمكافحة المخدرات والتعريف بأضرارها ومخاطرها.