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علوم الدار

25 آلة جديدة لاستعادة المواد القابلة للتدوير في أبوظبي

آلات استرداد العبوات البلاستيكية والمعدنية (من المصدر)
30 يونيو 2024 01:46

هالة الخياط (أبوظبي)

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تستكمل مجموعة «تدوير» خلال الشهر المقبل تركيب 25 آلة لاستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير في مناطق مختلفة في الإمارة تستهدف من خلالها جمع القوارير البلاستيكية وعلب المشروبات المصنوعة من الألمنيوم.
ومن خلال عدد من الآلات التي وزعتها «تدوير» منذ مايو الماضي كمرحلة تجريبية للمشروع، تم جمع 1259 عبوة بلاستيكية و39 علبة معدنية.
وبين المركز أن الآلات التي تم تركيبها حالياً استهدفت عدداً من الحدائق العامة، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» ومطار زايد الدولي، كما تم تركيب 3 منها حتى الآن في مدينة العين.
وتقوم أنظمة إعادة تدوير العبوات الفارغة وآلات استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير بدور رئيسي في تشجيع الجمهور على إرجاع عبوات المشروبات الفارغة، وفصل وفرز النفايات من المصدر، سيما وأنه من خلال تحميل تطبيق «مكافآت تدوير» سيتم الحصول على نقاط يمكن الاستفادة منها ككوبونات يمكن استبدالها من خلال مواقع التوصيل كطلبات وأمازون.
وبينت «تدوير» أنها مع توزيع الآلات لاستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير وتطبيق برنامج «مكافآت تدوير» تقدم للجمهور طريقة جديدة ومبتكرة لتشجيعهم على تجميع وفرز النفايات من المصدر. كما تساهم في إحداث تغيير إيجابي طويل الأمد في قطاع إدارة النفايات، وتعزيز الاستدامة البيئية وتمكين المجتمعات من تبني الممارسات المسؤولة في إعادة التدوير. 
وتؤكد مجموعة «تدوير» التزامها بالاستثمار في البنية التحتية لقطاع إعادة التدوير وتعزيزها داخل إمارة أبوظبي، والسعي لتحقيق أهداف مجموعة تدوير في تحويل 80% من النفايات بعيداً عن مكبات النفايات بحلول عام 2030.
القناني 
توفر الآلات حلاً بسيطاً وفعالاً لمشكلة التلوث بالقناني البلاستيكية المتنامية، فهي تعمل على قبول القناني البلاستيكية المستعملة وإعطاء المكافآت في المقابل. ومن خلال تحفيز الجمهور على إعادة تدوير القناني المستخدمة، تشجع هذه الآلات على اتباع أنماط السلوك المسؤولة بيئياً، وتساعد في تقليل كمية البلاستيك التي ينتهي بها المطاف في البيئة ومطامر النفايات. وتفيد المبادرة في حماية نظم البيئة البرية والبحرية من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، والتي تؤثر أيضاً على صحة الإنسان، سيما وأنها تستغرق مئات السنين حتى تتحلل.

تدوير
أبوظبي
الألمنيوم
العين
أمازون
الاستدامة
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