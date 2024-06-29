«مجلس إدارة المعاشات» يناقش شمول العاملين بنمط العمل الجزئي

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس معالي مبارك راشد المنصوري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماع المجلس الخامس لعام 2024 الذي انعقد الخميس الماضي.

وفي بداية مناقشة جدول الأعمال، صادق المجلس على محضريّ اجتماعيه السابقين (3) و(4) وعلى قراره المتخذ بالتمرير رقم (5) لسنة 2024 كما صادق على جدول متابعة إدارة الهيئة للقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، واعتمد القرارات والتوصيات المتخذة من اللجان المنبثقة عنه، وهي لجنة الاستثمار، لجنة التدقيق والمخاطر واللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت.

أقر المجلس الحساب الختامي للهيئة لعام 2023، كما اطلع على التقرير المالي لشهر مايو 2024 وناقش مستجدات مشروع التحول الرقمي وشمول العاملين بنمط العمل الجزئي بأحكام قانون المعاشات ونتائج تقييم أداء موظفي الهيئة لعام 2023، كما اطلع على تقرير أداء الاستثمار حتى مايو 2023، ثم انتقل لمناقشة المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وتشير إحصائيات الهيئة عن شهر مايو 2024 إلى أن عدد المشتركين بلغ (130.678) مشتركاً، مقارنة بنحو (101.045) مشتركاً عن مايو من العام الماضي، كما بلغ عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة (16.526) جهة مقارنة بنحو (12.246) في مايو من العام الماضي 2023.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المتقاعدين بلغ حسب إحصائيات شهر مايو 2024 نحو (20.588) متقاعداً مقارنة بنحو (19.548) متقاعداً في مايو من عام 2023، كما بلغ عدد المستحقين (8.311) مستحقاً، مقارنة بنحو (8.368) مستحقاً عن نفس الشهر من العام الماضي.

وعلى مستوى النفقات التأمينية فقد بلغت قيمتها في شهر مايو من العام الجاري (442.803.611) درهم، مقارنة بنحو (412.665.774) درهم عن نفس الشهر من العام الماضي.