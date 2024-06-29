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سيف بن زايد: العزاء والصبر والسلوان للمغرب الشقيق

سيف بن زايد: العزاء والصبر والسلوان للمغرب الشقيق
30 يونيو 2024 01:47

أبوظبي (الاتحاد)

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أعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عن خالص تعازيه إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة في وفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة، وقال سموه عبر منصة «إكس»: نتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى جلالة الملك محمد السادس وإلى أسرته الكريمة وإلى الشعب المغربي الشقيق، في وفاة والدة جلالته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.

سيف بن زايد
المغرب
ملك المغرب
محمد السادس
تعزية
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