رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزون ملك المغرب في وفاة والدته

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عبر منصة «إكس»: «خالص العزاء والمواساة إلى أخي جلالة الملك محمد السادس في وفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة، داعياً الله تعالى لها بالرحمة والمغفرة وللعائلة الكريمة بالصبر والسلوان».

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، برقية تعزية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، وقال سموه عبر منصة «إكس»: تعازينا للشعب المغربي الشقيق ولصاحب الجلالة الملك محمد السادس في وفاة والدته، صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة، رحمها الله، وتغمدها بواسع رحمته.. وألهم أهلها وأحبابها والأسرة الملكية والشعب المغربي الشقيق الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وبعث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقية تعزية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: خالص التعازي والمواساة إلى جلالة الملك محمد السادس بوفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة، سائلين الله تعالى لها الرحمة والمغفرة، وللعائلة الكريمة الصبر والسلوان.

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى أخيهم جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، عبروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في وفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تعزية مماثلة إلى جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.