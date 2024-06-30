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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس «الكونغو الديمقراطية» بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس «الكونغو الديمقراطية» بذكرى استقلال بلاده
30 يونيو 2024 14:25

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة فيليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي جوديث سومينوا تولوكا، رئيسة وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية.

المصدر: وام
الإمارات
محمد بن زايد
الكونغو الديمقراطية
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