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نهيان بن مبارك يوجه بتمديد فترة التسجيل في البرامج الصيفية لصندوق الوطن حتى 5 يوليو

نهيان بن مبارك يوجه بتمديد فترة التسجيل في البرامج الصيفية لصندوق الوطن حتى 5 يوليو
30 يونيو 2024 14:57

قرر «صندوق الوطن» تواصل فتح باب التسجيل لاستقبال أكبر عدد ممكن من أبناء وبنات الإمارات من طلاب المدارس والجامعات للالتحاق ببرامجه الصيفية، وذلك حتى الخامس من يوليو المقبل، عبر موقعه الرسمي، بتوجيهات من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة الصندوق، في ظل الإقبال الكبير على المشاركة فيها.

جاء ذلك عقب مطالبة عدد كبير من أولياء الأمور بإتاحة وقت إضافي أمام أبنائهم للتسجيل بهذه البرامج التي تنطلق في 8 يوليو المقبل بأكثر من 18 مدرسة و5 مراكز إبداعية على مستوى الدولة، و5 جامعات إماراتية.

كان الصندوق قد أعلن مؤخراً عن برامجه الصيفية لطلاب المدارس والجامعات، بحضور سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، والتي تركز على تعزيز قيم الهوية الوطنية ودعم اللغة العربية وترسيخ الإبداع والابتكار، من خلال أنشطة متكاملة تحمل شعارات «قدوتي» و«فكرتي» وبرنامج «لغة القرآن» وبرنامج «فرسان القيم» المخصص لطلاب الجامعات، واللذين ينطلقان للمرة الأولى.

وأوضح ياسر القرقاوي، المدير العام للصندوق، أن البرامج الصيفية تركز في مختلف أنشطتها على شعار «هوية وطنية قوية ومستدامة»، بهدف تعميق إدراك الطلبة لقيمة وطنهم، وتأكيد قدراتهم على الإبداع والإنجاز، والتي بدورها تعزز لديهم الانتماء والولاء للوطن، وتاريخه ولغته وتراثه وحضارته ورموزه وأهله وقادته، منوهاً إلى أن الفعاليات تتواصل على مدى 3 أسابيع في ربوع الوطن كافة.

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وأضاف أن صندوق الوطن يضع جميع بيانات البرامج الصيفية وأماكنها وكيفية التسجيل بها على موقعه الإلكتروني، والذي يضم أيضاً كافة المعلومات المتعلقة بالتوقيت ونوعية هذه البرامج وضيوفها من الرموز الفكرية والفنية والأدبية والرياضية بالدولة.

وثمن القرقاوي جهود المدارس والمراكز الإبداعية المشاركة في البرامج، والتي سيكون لها عظيم الأثر في أن تكون الدورة الثانية أكثر قدرة على تحقيق النجاح والتميز وتأكيد المستقبل الواعد الذي ينتظرها، مشيداً بالتعاون الكبير مع العديد من المؤسسات المحلية والاتحادية والخاصة بإمارات الدولة التي تشارك في تنفيذ هذه البرامج.

وأشار إلى أن أنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن تركز هذا العام على تقديم فقرات تعريفية وتوعوية حول القيم والمعارف، وتنظيم حوارات ونقاشات تفاعلية من نجوم وفناني وكتاب ومؤثري الإمارات، إضافة إلى تنظيم دورات وورش عمل مكثفة لتعزيز المهارات الاجتماعية، من خلال ضيوف مميزين ومتخصصين في تعليم وتدريب الناشئة، إلى جانب الأنشطة والألعاب الرياضية وتلك المتعلقة بالموسيقى والفنون الشعبية والمسرح، والقراءة والكتابة الإبداعية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، والمهارات والأشغال اليدوية، والقصص الوطنية والتراثية الملهمة، إضافة إلى التركيز على إتقان مهارات اللغة العربية.



المصدر: وام
نهيان بن مبارك
صندوق الوطن
الإمارات
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