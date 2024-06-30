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ترسية عقد تنفيذ المداخل والمخارج المؤدية لـ «دبي هاربر» بتكلفة 431 مليون درهم

ترسية عقد تنفيذ المداخل والمخارج المؤدية لـ «دبي هاربر» بتكلفة 431 مليون درهم
30 يونيو 2024 15:23

أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عقد تنفيذ مداخل ومخارج "دبي هاربر"، بتكلفة 431 مليون درهم.

ويتضمن المشروع جسراً بطول 1500 متر، يمتد من شارع الشيخ زايد إلى "دبي هاربر".

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، إن المشروع يهدف إلى توفير مداخل ومخارج مباشرة إلى منطقة "دبي هاربر"، ما يسهل وصول السكان والزوار عن طريق تنفيذ جسر بطول 1500 متر، بسعة 6000 مركبة في الساعة، يمتد من التقاطع الخامس على شارع الشيخ زايد إليها.

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وأضاف أن المشروع يتضمن تحسينات على 4 تقاطعات رئيسة، لتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتقليل زمن الرحلة من 12 دقيقة إلى 3 دقائق.

ويتميز "دبي هاربر" بموقعه بين "بلوواترز" و"نخلة جميرا" ويقع بالقرب من معالم دبي الشهيرة، ويضم وحدات سكنية وإطلالات بانورامية، إضافة إلى "سكاي دايف دبي".

المصدر: وام
دبي هاربر
شارع الشيخ زايد
طرق دبي
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