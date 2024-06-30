78 حملة تسويقية لشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

اطلع اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، على سير العمل في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع والنتائج المحققة في العام 2023، وذلك ضمن برنامج التفتيش السَّنوي للإدارات العامة ومراكز الشُّرطة، بحضور اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ونائبه العقيد الدكتور سعود الرميثي، والعقيد بدر بوسمره، مدير إدارة التقييم والتميز المؤسسي في الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من الضُّباط.

واستمع اللواء الغيثي إلى شرح يوضح أهم الحملات التسويقية التي تم تنفيذها والبالغ عددها 78 حملة تسويقية نفذتها شرطة دبي خلال العام 2023 بهدف تعريف الجمهور بالخدمات التي تقدمها شرطة دبي بمختلف أنواعها الجنائية والمرورية والمجتمعية وغيرها، والخطط المستقبلية للحملات التسويقية، ودور قسم المعارض في إقامة وتنفيذ المعارض الداخلية والخارجية، حيث نفذ في السنوات الثلاث الأخيرة 101 معرض.

كما تم استعراض نتائج المبادرات المجتمعية والتطوع في شرطة دبي، حيث تم تنفيذ 28 مبادرة مجتمعية استفاد منها 708 آلاف و800 مستفيد في العام 2023، وفي التطوع بلغ عدد الساعات التطوعية 918 ألفاً و725 ساعة تطوعية..

جوائز

استعرضت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أهم الجوائز والنتائج الريادية التي حققتها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، منها جائزة الشارقة للاتصال الحكومي فئة أفضل اتصال لبناء وإدارة السمعة المؤسسية 2023، وجائزة وزير الداخلية للتميز فئة الاتصال الحكومي.