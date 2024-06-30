وفد «الداخلية القطرية» يطلع على ممارسات شرطة أبوظبي التطويرية

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية القطرية على أفضل الممارسات التطويرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي والأنظمة الرائدة التي تطبقها لتعزيز واستدامة مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في إمارة أبوظبي.

وكان في استقبال الوفد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، حيث جرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني، وتبادل المعارف العلمية والتخصصية، وإجراء مقارنة معيارية لأفضل الممارسات والخدمات التطويرية، إلى جانب الاطلاع على الدور الريادي لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في تطبيق أحدث التقنيات المعاصرة بمجالات التدريب الشرطي والأمني الحديث، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

ورافق العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، الوفد برئاسة العميد عبدالرحمن ماجد السليطي، رئيس أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية القطرية، في جولة اطلع خلالها على الهيكل التنظيمي لشرطة أبوظبي وإنجازات قطاعاتها، وطبيعة العمل، والتطبيقات المبتكرة.

وشاهد الوفد الدوريات الأمنية وتعرف إلى مهامها في بث الأمن والأمان، واستمع إلى شرح حول الهيكل التنظيمي لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية وجهودها التطويرية وزار مرافق الأكاديمية والقاعات التدريبية واطلع على تطبيقات التدريب الافتراضي والأنظمة التكنولوجية ومحاكاة الواقع الافتراضي في مركز التدريب الافتراضي في الأكاديمية وتجربة الأنظمة وسيناريوهات المحاكاة الافتراضية المستخدمة في المركز وآلية العمل باتباع أحدث التقنيات.

وزار الوفد إدارة المدينة الآمنة وكان في استقباله العميد سعيد محمد الكعبي، نائب مدير قطاع شؤون القيادة، وتضمنت الزيارة الاطلاع على المستجدات والأنظمة المستخدمة في الجوانب المرورية والجنائية والتقنيات والأنظمة الذكية المستخدمة لإدارة السلامة المرورية وتوظيف أفضل مستويات الكفاءة والفعالية في اتخاذ القرار.

وتعرف الوفد إلى أهم الدورات والبرامج التدريبية التي تنفذها إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين، وكان العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، في استقبال الوفد وقدم شرحاً حول جهود الإدارة في إكساب المنتسبين والطلبة المستجدين المعارف والعلوم الشرطية والقيادية بما يعزز أداء واجباتهم بحرفية تامة.

ميدان

اطلع الوفد الضيف على ميدان الرماية والتدريبات العسكرية، كاستخدام السلاح والمهارات القتالية ومهارات اللياقة. ورحبت شرطة أبوظبي بتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في مجال التبادل الأكاديمي والثقافي والمبادرات التدريبية، والاستفادة منها في صقل المهارات وبناء القدرات للارتقاء بمنظومة الأداء الأمني.

وثمن الوفد القطري الإنجازات التطويرية الكبيرة التي حققتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي باتباع أفضل المعايير العالمية.