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«ديوا» تعدل تسمية مركز الابتكار ليصبح «الاستدامة والابتكار»

«ديوا» تعدل تسمية مركز الابتكار ليصبح «الاستدامة والابتكار»
1 يوليو 2024 01:36

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي تعديل تسمية مركز الابتكار التابع لها، ليصبح مركز الاستدامة والابتكار. وتنسجم الخطوة مع جهود «الهيئة» لتعزيز الاستدامة في إمارة دبي، ومع تمديد عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية «الهيئة» في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
ويعتبر مركز الاستدامة والابتكار في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حاضنة عالمية للابتكار في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة. ويوفر المركز بيئة تعليمية فريدة من خلال تنظيم واستضافة العديد من البرامج والفعاليات الهادفة على مدار العام، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع كبريات المؤسسات والجامعات المحلية والعالمية، إضافة إلى نشر الوعي حول الاستدامة.
ويتيح المركز تجربة فريدة للزوار لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال الاستدامة وتقنيات الطاقة النظيفة، بدءاً من منطقة المعرض في الطابق الأول والتي تسلط الضوء على مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي.

هيئة كهرباء ومياه دبي
دبي
الاستدامة
الإمارات
الحياد الكربوني
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