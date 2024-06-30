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ورشة توعية لموظفي المحميات الطبيعية بالشارقة

جانب من ورشة التوعية لموظفي المحميات الطبيعية بالشارقة (من المصدر)
1 يوليو 2024 01:34

الشارقة (الاتحاد) 

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نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ضمن برامجها الأمنية على مدار العام، ورشة توعية تحت عنوان «الحس الأمني» استهدفت موظفي هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، وشارك بها 53 موظفاً. وتهدف الورشة إلى رفع الحس الأمني لدى موظفي «الهيئة»، وتعزيز وعيهم، من خلال رفع مستوى الثقافة، والمعرفة بالمهارات اللازمة للتعامل مع المواقف الأمنية المختلفة، سواء على المستوى الشخصي أو المؤسسي، وبالتالي الاستفادة منها في نقل تلك المعرفة الأمنية بين موظفي «الهيئة». 
وتضمنت الورشة التي قدمها العقيد عبدالرحمن خلفان الخيال، رئيس قسم شؤون مجالس الأحياء بإدارة الشرطة المجتمعية، عدداً من المحاور تمثلت في مفهوم الحس الأمني وأهميته، وتطوير الوعي الأمني، والسلوكيات المشبوهة وطرق التعرف عليها، وأهمية التعاون والإبلاغ عن الظواهر السلبية، كما تناول شرحاً حول خدمة «حارس» الذكية للإبلاغ عن الظواهر السلبية في إمارة الشارقة، موضحاً الدور المهم لأفراد المجتمع كونهم شريكاً بالمسؤولية المجتمعية في مواجهة الظواهر السلبيّة التي تتطلب تكاملية الجهود المجتمعية لمنعها والحد من انتشارها.
الثقافة الأمنية
أكد العقيد الخيال حرص شرطة الشارقة على إطلاق البرامج وحملات التوعية التي تعزز الثقافة الأمنية لدى الأفراد وتفعّل دورهم الوقائي لحماية المجتمع من الظواهر السلبية، مؤكداً أنه من المهم أن يكونوا من خطوط الدفاع عن مجتمعهم برصدهم للسلوكيات الخاطئة والظواهر السلبية، وتعاونهم مع الأجهزة الشرطية، بما يحقق الأمن المجتمعي.

الشارقة
الشرطة المجتمعية
المحميات الطبيعية
شرطة الشارقة
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