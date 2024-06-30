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علوم الدار

بدء قبول طلبات منح حمدان بن راشد في جامعة دبي

بدء قبول طلبات منح حمدان بن راشد في جامعة دبي
1 يوليو 2024 01:34

دبي (الاتحاد)

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بدأت جامعة دبي تلقي طلبات المنح الدراسية الكاملة من الطلبة المتفوقين للعام الأكاديمي الجديد 2024 - 2025 ضمن منحتها السنوية التي قررتها باسم المغفور له، بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.
وتأتي هذه المنح وعددها 3 منح دراسية كاملة وفاء وتخليداً لذكرى الراحل الذي قدم مسيرة حافلة بالعطاء على الصعيد الوطني، ولا سيما دعمه المتواصل للمشاريع الخيرية والأداء التعليمي المتميز والأبحاث العلمية والبرامج الصحية. وأعلنت الجامعة فتح باب التسجيل وتقديم طلبات المنح للمتفوقين، وتقدم الجامعة على نفقتها الخاصة تلك المنح السنوية الكاملة للطلبة المتفوقين والذين حصلوا على معدل 98 في المائة وما فوق في الثانوية العامة، وتم تخصيص تلك المنح لدراسة مرحلة البكالوريوس في تخصصات: إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، هندسة الحاسوب، الذكاء الاصطناعي، هندسة الكهرباء والاتصالات، والقانون.

جامعة دبي
دبي
حمدان بن راشد
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