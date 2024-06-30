الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص نتائج الدورة الثانية من برنامج «إتقان»، للعام الدراسي الحالي (2023 - 2024)، والذي يستهدف تطوير وتحسين جودة التعليم في المدارس الخاصة بالإمارة وتحقيق رؤية الهيئة «تعليم متميز»، حيث جرى تقييم أداء 63 مدرسة خاصة تمثل 9 مناهج دراسية مختلفة من أصل 129 مدرسة خاصة في الإمارة، تضم 78638 طالباً وطالبة.

وكانت نتائج البرنامج قد أظهرت في دورتيه الأولى والثانية للعامين الدراسيين 2022-2023 و2023-2024 تحسناً نوعياً وملحوظاً في أداء المدارس بنسبة تصل إلى 80% مقارنةً مع نتائج التقييم السابقة التي أُجريت في عامي 2018 و2019 حيث أثبتت النتائج أن 100% من المدارس الخاصة في الإمارة تقدم تعليماً «مقبولاً» أو أفضل، وتقدم 68% من المدارس تعليماً «جيداً» أو أفضل مما يعني أن 117 مدرسة في الإمارة تُقدم تعليماً «مقبولاً» أو أفضل، منها 79 مدرسة تُقدم تعليماً «جيداً» أو أفضل.

وشملت النتائج النهائية حصول مدرسة واحدة على تقدير «متميز» و9 مدارس على مستوى «جيد جداً»، و69 مدرسة على مستوى «جيد»، و38 مدرسة على مستوى «مقبول» بينما لم تحصل أي مدرسة في الإمارة على مستوى «ضعيف» أو «ضعيف جداً» مما يعكس مستوى الخدمات التعليمية الرفيعة في غالبية المدارس الخاصة بالإمارة.

وأظهرت مقارنة النتائج الحالية مع نتائج التقييم في عامي 2018 و2019 تحسناً ملموساً في مستوى التعليم بالإمارة، حيث إن كل المدارس الخاصة تقدم الآن تعليماً «مقبولاً» أو أفضل وأن المدارس التي تقدم تعليماً «جيداً» أو أفضل ارتفع عددها من 8 مدارس فقط إلى 79 مدرسة والذي انعكس بدوره على الطلبة، حيث ارتفع عدد الطلبة الذين يتلقون تعليماً «جيداً» أو أفضل من 25.351 إلى 145.042 بينما انخفض عدد الطلبة الذين يتلقون تعليماً «مقبولاً» أو أقل من 146.539 إلى 44.550 ما يعكس الجهود المبذولة من قبل كل الأطراف في الميدان التربوي، وفرق هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وأكاديمية الشارقة للتعليم.

وبينت مخرجات البرنامج أن نحو 145.042 طالباً وطالبة من أصل 189.592 أي ما يعادل 76% من طلبة المدارس الخاصة في الإمارة يتلقون تعليماً «جيداً» أو أفضل، بينما يتلقى كل الطلبة في المدارس المستهدفة ويبلغ عددهم نحو 189.592 طالباً وطالبة تعليماً «مقبولاً» أو أفضل.

يأتي هذا الإعلان بعد إجراء مراجعة شاملة لجودة الأداء في 63 مدرسة خاصة من أصل 129 مدرسة خاصة في الإمارة، تشمل 78638 طالباً وطالبة، حيث تم التركيز في هذه الدورة على المدارس التي لم يتم مراجعتها سابقاً والمدارس التي حصلت على مستوى «مقبول» فما دون في الدورة الأولى لبرنامج «إتقان» لعام 2023، وصولاً إلى تعزيز معايير الجودة المدرسية والممارسات التعليمية المتميزة ضمن سياق رؤية «الهيئة» لتحقيق «تعليم متميز» بحلول عام 2025، وتم تنفيذه على مدار العام الدراسي الحالي - من يناير وحتى شهر مارس الماضي.

وأعربت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، عن فخرهم بنتائج برنامج «إتقان» وما تشهده مسيرة التعليم في مدارس الشارقة الخاصة من تطور مستمر في ظل دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورؤيته الثاقبة وتوجيهاته الحكيمة والمستمرة التي تعد المحرك الأساسي وراء النجاحات التي نحرزها.

من جانبه، عبر علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، عن فخرهم بالتقدم الذي أحرزته مدارس الإمارة الخاصة في إطار برنامج «إتقان»، مشيراً إلى أن التحسين المستمر في جودة التعليم يعد ركيزة أساسية لتحقيق رؤية «الهيئة» واستراتيجيتها في توفير تعليم متميز لجميع الطلبة في إمارة الشارقة.

جودة الأداء

تهدف «الهيئة» من تطبيق برنامجها النوعي «إتقان» إلى إجراء دراسة مراجعة وتقييم جودة أداء المدارس الخاصة لقياس مدى فعالية أداء المدارس الخاصة وإتقانهم لمعايير الجودة المدرسية، كما يهدف إلى مساعدة المدارس في رحلتها نحو التحسين المستمر من خلال إجراء تحقّق خارجي لمستوى تقدّمها وجودتها وقدرتها على تحقيق التّحسن ولجمع البيانات والأدلة اللازمة لوضع السياسات التعليمية وخطط التدخل المناسبة، واتخاذ القرارات التطويرية، بما يضمن كفاءة المنظومة التعليمية في الإمارة والارتقاء بعملها، حيث استهدف البرنامج لتحقيق هذه الغايات في دورتيه الأولى والثانية للعامين الدراسيين (2022 - 2023) و(2023 - 2024) جميع المدارس الخاصة في الإمارة وعددها 129 مدرسة، واستثنى منها 12 مدرسة فقط ممن لا تنطبق عليهم الشروط، كالمدارس الجديدة التي ما زالت في عامها الثاني من التشغيل، ليكون المجموع الكلي للمدارس التي تم مراجعتها، 117 مدرسة تُمثل 10 مناهج دراسية مختلفة، ويصل عدد الطلبة المسجلين فيها إلى نحو 189.592 منها 23.315 طالباً وطالبة إماراتيين.

مراجعة

أوصى البرنامج بضرورة الاستمرار في تقديم خدمات الدعم وتوفير برامج التطوير المهني لعناصر المجتمع المهني وإجراء زيارات مراجعة التحسن للمدارس التي حافظت على مستوى «مقبول» لضمان إتقانهم لمعايير الجودة المدرسية في الدورات القادمة من برنامج «إتقان».