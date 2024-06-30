نهيان بن مبارك يحضر أفراح بالهول والختال

دبي (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حفل استقبال أقامه عبدالحكيم حسن علي عبدالله بالهول، وذلك بمناسبة زفاف نجله «طارق» إلى كريمة محمد سعيد الختال، وذلك بمجلس أم سقيم في إمارة دبي.

وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار

من جانبهم، أعرب ذوو العريسين عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة، وشكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لمشاركته أفراحهم ومناسباتهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

تخلل حفل الاستقبال - الذي حضره جمع من المدعوين وأقارب العريسين - عروض من الفنون الشعبية الإماراتية، واللوحات التراثية والأهازيج.