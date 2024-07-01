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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بذكرى اليوم الوطني لبلاده
1 يوليو 2024 10:51

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس حسن شيخ محمود.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي حمزة عبدي بري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
الصومال
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