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علوم الدار

محمد بن راشد يبارك لأوائل الثانوية العامة تفوقهم

محمد بن راشد يبارك لأوائل الثانوية العامة تفوقهم
1 يوليو 2024 11:27

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أوائل الثانوية العامة تفوقهم.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «نبارك لأبنائنا وبناتنا أوائل الثانوية العامة تفوقهم.. ونهنئ أولياء أمورهم ومعلميهم.. ونبارك لجهازنا التعليمي ختام عامهم الدراسي بنجاح.. في مدارسنا نرى مستقبلنا.. وفي طلابنا نرى كوادرنا الوطنية الجديدة.. ومن ميدان التعليم ننطلق في ميادين التنمية والتطور بإذن الله.. وفق الله الجميع.. وإجازة طيبة وسعيدة للجميع بإذن الله».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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