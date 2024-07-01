بلدية العين تطلق مبادرة "السلامة في الحر"

أطلقت بلدية مدينة العين حملة توعية ضمن مبادرة "السلامة في الحر" بالتزامن مع قرار حظر العمل وقت الظهيرة، الذي يطبق على مستوى الدولة خلال الفترة من 15 يونيو ولغاية 15 سبتمبر.

وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي العام بمتطلبات تطبيق معايير السلامة في الحر وحماية العمال من أخطار التعرض لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف، وتعريف العاملين بأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية بما يجنبهم الإصابات والأضرار خلال عملهم في درجات الحرارة العالية.

وقالت الدكتورة غوية النعيمي، رئيسة قسم التوعية والتواصل في إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة العين، إن البلدية تسعى من مبادرة "السلامة في الحر" إلى توعية 6500 عامل بمخاطر العمل في الأماكن الحارة والمكشوفة، وطرق الوقاية منها، موضحة أن المبادرة تتضمن زيارات ميدانية لمواقع مشاريع البناء والإنشاء في المدينة، للوقوف على مدى التزام الشركات بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، وتثقيف العمال وأصحاب العمل بإجراءات التعامل مع حالات الإجهاد الحراري.

جدير بالذكر أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة يلزم الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال في أشهر الحظر لحمايتهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو أثناء ممارستهم الأعمال المرخصة، وتوفير أدوات التبريد المناسبة وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح، وكذلك لوازم الإسعافات الأولية في أماكن العمل.