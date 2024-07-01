جامعة زايد تعلن عن إضافة برامج أكاديمية للعام المقبل

أعلنت جامعة زايد عن توسيع نطاق البرامج الأكاديمية المقدمة، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي القادم الذي يبدأ في خريف عام 2024.

ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام الجامعة بإثراء المسيرة التعليمية للطلبة وبمواكبة الاستراتيجيات الوطنية ضمن رؤية حكومة دولة الإمارات المستقبلية في القطاعات ذات الأولوية على الصعيد الوطني. وتلبي هذا التوسع احتياجات الطلبة المتنامية ومتطلبات سوق العمل.

وأكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، رئيسة مجلس الأمناء بجامعة زايد، على أهمية توفير الخيارات الأكاديمية المتنوعة للطلبة، مشيرة إلى دور ومسؤولية جامعة زايد كمؤسسة تعليم عالٍ اتحادية في توفير برامج تتناسب مع تطلعات الطلبة وتتماشى مع الأولويات الوطنية ومتطلبات سوق العمل التنافسية.

وأضافت معاليها أن التعليم يجب أن يكون نقطة الانطلاق لمسيرة الطلاب المهنية وبوابة لاستكشاف المواهب وتحقيق التأثير الإيجابي في المجتمع.

ومن جهته، أشار الأستاذ الدكتور مايكل ألين، مدير الجامعة بالإنابة، إلى استعداد الجامعة لتوفير الإمكانيات والأدوات اللازمة لاستقطاب الطلبة الجدد، وأن هذه البرامج ستتمكن من تعزيز دور الجامعة كمركز رائد للابتكار والتعليم وتنمية فكر الطلبة.



وأضاف أن الجامعة تسعى من خلال التوسع في هذه البرامج الجديدة، بجانب الدراسات متداخلة التخصصات، إلى تحقيق التوازن المثالي بين احتياجات الطلبة ومتطلبات سوق العمل.

وأشار إلى أنه بالنسبة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعة في بداية العام الدراسي المقبل، أصبحت البرامج متاحة الآن على نظام المكتب الوطني للقبول والتسجيل (NAPO). وأضاف أن هذه البرامج الدراسية سيتم تقديمها إلى جانب المنهج الدراسي متداخل التخصصات والذي تم إطلاقه عام 2021.

قائمة البرامج المقدمة بجامعة زايد من الفصل الدراسي القادم في خريف عام 2024:





كلية الفنون والصناعات الإبداعية:

• بكالوريوس الفنون الجميلة في تصميم الرسوم المتحركة.

• بكالوريوس الفنون الجميلة في التصميم الجرافيكي.

• بكالوريوس الفنون الجميلة في التصميم الداخلي.

• بكالوريوس الفنون الجميلة في الفنون البصرية.

• بكالوريوس العلوم في تصميم الوسائط المتعددة (بالاشتراك مع كلية الابتكار التقني وكلية علوم الاتصال والإعلام).

• بكالوريوس في العمارة.



كلية الإدارة:

• بكالوريوس العلوم في المحاسبة.

• بكالوريوس العلوم في التمويل.

• بكالوريوس العلوم في التسويق وريادة الأعمال.





كلية علوم الاتصال والإعلام:

• بكالوريوس العلوم في الاتصال وعلوم الإعلام.

o تركيز في الإنتاج الإعلامي والسرد القصصي

o تركيز في الاتصال الاستراتيجي

o تركيز في السياحة والاتصال الثقافي





كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية:

• بكالوريوس الآداب في الدراسات الدولية.

o تركيز في العلاقات الدولية

o تركيز في دراسات الشرق الأوسط/الخليج العربي

o تركيز في الاقتصاد السياسي والتنمية





كلية الدراسات متداخلة التخصصات:

• بكالوريوس العلوم في تحوّل الأعمال (تعليم مدمج).

• بكالوريوس العلوم في نظم الحوسبة (تعليم مدمج).

• بكالوريوس العلوم في الابتكار الاجتماعي (تعليم مدمج).





كلية العلوم الطبيعية والصحية:

• بكالوريوس العلوم في العلوم البيئية والاستدامة.

• بكالوريوس العلوم في الصحة العامة والتغذية.

• بكالوريوس العلوم في علم النفس.





كلية الابتكار التقني:

• بكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات.

o تركيز في أمن وشبكات المعلومات

o تركيز في تطوير تطبيقات الويب والأجهزة المحمولة

• بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات وإدارة التقنيات (بالاشتراك مع كلية الإدارة).

o تركيز في نظم المؤسسات

o تركيز في إدارة نظم المعلومات

o تركيز في الذكاء الإداري



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