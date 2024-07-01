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شرطة أبوظبي تطلق الباقات المميزة لتأهيل السائقين

شرطة أبوظبي تطلق الباقات المميزة لتأهيل السائقين
1 يوليو 2024 15:11

أطلقت مديرية ترخيص السائقين والآليات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي باقات الخدمات الاختيارية المميزة لتوفير تدريب وتأهيل السائقين كتجربة مميزة تعتمد على مواعيد مرنة وخدمات احترافية، وذلك بالتعاون مع شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات ضمن استراتيجيتها في اسعاد المجتمع . 

وأوضح العميد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات، أن الباقات الاختيارية الجديدة تقدم خدمات متميزة تشمل توفير نقل خاص للطالب (المتدرب) من وإلى مقر شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات مع سائقٍ خاص، وتوفير مواقف سيارات مخصصة ضمن الاهتمام المستمر باستباقية وجودة الخدمات وتعزيز  أمن الطرق.

وأشار إلى أن  الباقات توفر للمتدرب  العديد من الامتيازات أبرزها منحه فترات استراحة منتظمة، والاستفادة من خاصية إلغاء وتعديل الحجوزات في أي وقت دون التقيد بموعد محدد، والإعفاء من الرسوم في حال غياب الطالب مع إمكانية الحجز في نفس الوقت، لافتاً إلى التنسيق مع شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات لجعل تجربة تعليم القيادة مميزة وآمنه للجميع.

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وأعربت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات عن  شكرها وتقديرها للقيادة العامة  لشرطة أبوظبي على مبادراتها  المتميزة والتي تهدف  إلى اسعاد  افراد المجتمع  وحرصها  المستمر على تيسير رحلة المتعامل. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المرور
شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
شرطة أبوظبي
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