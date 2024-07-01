"قضاء أبوظبي" تقبل قيد 19 محامياً جديداً

وافقت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، على قيد 19 محامياً مواطناً في جدول المحامين المشتغلين، بعد اجتيازهم البرنامج التأهيلي المعد من أكاديمية أبوظبي القضائية، لغايات تدريب المتقدمين للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام نيابات ومحاكم إمارة أبوظبي.

واطلعت اللجنة خلال اجتماع عقد برئاسة سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات تجديد قيد 9 محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين، فيما وافقت على طلبات نقل القيد بجدول المحامين غير المشتغلين لمحامي مواطن.

وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، القاضي بوشعيب هجامي، رئيس محكمة استئناف العين، والقاضي عاصم السعدني - محكمة استئناف أبوظبي، والمستشار محمد ضويهر الكثيري – النيابة العامة، والمحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، مقرراً للجنة.