حمد الشرقي يستقبل ضباط القيادة العامة لشرطة الفجيرة لحصولهم على شهادة الاعتماد العالمي للجاهزية

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن العمل بروح الفريق الواحد والإحساس العالي بالمسؤولية، من قبل كل العاملين في القيادة العامة لشرطة الفجيرة لتقديم أفضل الخدمات بالابتكار والتميز في العمل الحكومي، ما هو إلا انعكاس لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في سباقها لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع الإماراتي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر الرميلة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، ووفداً من ضباط القيادة، وذلك لحصولهم على شهادة الاعتماد العالمي للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية من مؤسسة جاهزية ورشاقة الأعمال الدولية (TIBAI).

وأشاد سموه، خلال اللقاء، بجهود القيادة العامة لشرطة الفجيرة، وذلك لحصولهم على هذه الشهادة الكبيرة، التي تعد إنجازاً فريداً من نوعه إقليمياً ودولياً، وتعكس مدى كفاءة المنظومة الأمنية والشرطية وقدراتها المؤسسية من ناحية الجاهزية للمستقبل والمرونة والرشاقة في الاستجابة والتعامل مع المتغيرات الأمنية واستشراف المستقبل وفق منهج واضح لإدارة كافة التحولات، كما تعزز المكانة التنافسية لدولة الإمارات والريادة في المجال الأمني والشرطي.

من جانبه، تقدم القائد العام بالشكر الجزيل والتقدير لصاحب السمو حاكم الفجيرة على الدعم اللامحدود والمتابعة السامية، مؤكداً أن المسؤولية الكبيرة التي يشعر بها كل العاملين في القيادة العامة لشرطة الفجيرة تجعلهم يبتكرون أفضل الحلول الأمنية المجتمعية لتحقيق رؤية الإمارات نحو مجتمع آمن.