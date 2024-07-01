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علوم الدار

"أبوظبي للزراعة" تحصد جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
1 يوليو 2024 17:29

 أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، اليوم، حصولها على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) في فئة الأعمال، وهي إحدى مبادرات الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، تقديرًا لتميزها في ابتكار وتطبيق نظام الواردات والصادرات الغذائية الذي يمثل نافذة موحدة لمستوردي ومصدري المواد الغذائية.
جاء ذلك خلال حفل التكريم، الذي عقد في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتم تنظيمه في المقر الرئيسي للاتحاد الدولي للاتصالات في مدينة جنيف السويسرية.
يعمل نظام الواردات والصادرات الغذائية على مساعدة المستوردين والمصدرين في استقبال طلباتهم ومتابعتها وتسهيل الإجراءات المطبقة على المنتجات الغذائية المستوردة اعتماداً على قاعدة البيانات المتوفرة لدى الهيئة وشركائها.
يوفر النظام خدمة الإفراج عن الشحنات الغذائية المستوردة قبل وصولها إلى المنفذ، وخاصية تتبع الطلبات الخاصة بالاستيراد والتصدير بما يسهم في تسهيل تجارة المواد الغذائية وتعزيز جاذبية الاستيراد عبر منافذ إمارة أبوظبي.
يتيح النظام للمتعاملين من المستوردين والمصدرين إنجاز سبع خدمات تقدمها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلكترونياً لتسهيل استيراد وتصدير المواد الغذائية، بدءًا من طلب تسجيل الشركات الغذائية المستوردة، وطلب تسجيل المنتجات الغذائية المستوردة، مروراً بطلبات استيراد المواد الغذائية، وطلب شهادة التصدير، وشهادة إتلاف المواد الغذائية، انتهاءً بطلب الكشف عن الشحنة الغذائية وربطه بطلب الإفصاح الجمركي لإنهاء إجراءات الشحنة الغذائية جمركياً بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك.
تعكس هذه الجائزة تفوق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز استخدام التكنولوجيا لتحقيق أهداف الهيئة، كما تؤكد على الجهود المستمرة لتحقيق التميز والابتكار في خدمة المجتمع وضمان السلامة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي. 
تأتي هذه الجائزة ضمن سلسلة من الإنجازات التي تحققها الهيئة في سبيل تحقيق رؤيتها الرامية إلى تطوير قطاع ذي تنمية مستدامة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية وحماية صحة النبات والحيوان بما يسهم في تعزيز الأمن الحيوي وتحقيق الأمن الغذائي.

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المصدر: وام
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جوائز
منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات
جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات
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